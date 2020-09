Il Viminale svuota Lampedusa? Inutile: non ferma l'invasione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sofia Dinolfo Gli stranieri sono arrivati nel cuore della notte nella spiaggia di Siculiana Marina. Hanno avuto modo di fuggire e far perdere le proprie tracce. Dietro questo arrivo potrebbe esserci una nave madre Sbarco fantasma nel cuore della notte a Siculiana Marina in provincia di Agrigento. All’alba di oggi è stato ritrovato il barchino vuoto in una delle spiagge più frequentate della zona che ogni anno conta diverse migliaia di presenze. Un arrivo inaspettato e non notato in tempo perché collegato al periodo di fine della stagione estiva che ha trovato come complici la chiusura anticipata dei locali rispetto al mese di agosto e, di conseguenza,l’assenza di persone che frequentano l’area durante le passeggiate serali. Una zona molto frequentata anche dai giovanissimi che spesse volte, per cercare un po’ di aria fresca ... Leggi su ilgiornale

