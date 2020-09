Genova, i banchi dismessi vanno in un campo profughi in Sudan. “Lì possono essere riutilizzati” (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Genova al Municipio VII nessun banco dismesso per lasciare spazio a quelli promessi dal Commissario straordinario Domenico Arcuri finirà in discarica, ma verranno riutilizzati nel campo profughi di Mayo in Sudan. L’idea è nata grazie all’impegno di “Music For Peace”, l’associazione genovese che si occupa da anni di cooperazione internazionale. La sinergia con il presidente del Municipio VII, Claudio Chiarotti, ha fatto il resto permettendo all’associazione di entrare in contatto con i presidi delle scuole e ottenere il materiale. “Music For Peace – spiega il presidente Stefano Rebora – nasce con il proposito di prendere in mano gli oggetti che non servono più alla nostra società e capire che altro lavoro possono fare. ... Leggi su ilfattoquotidiano

MILANO. «Vanno bene i soldi del Recovery Fund, ma manca una cosa fondamentale: il taglio delle tasse. Perché è così che si risolleva l'economia. Ma vedo che il messaggio non passa...». Ennio Doris, 80 ...

Si presenta come Giuseppe e vuol fare un regalo alla figlia. Poi propone un metodo di pagamento con cui spilla soldi PAVIA. Con la scusa di un nuovo metodo di pagamento che permette di ricevere subito ...

