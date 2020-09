Francesco Renga pronto a ripartire: le date del suo tour 2021 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesco Renga è pronto a tornare sul palco: il cantante ha annunciato le prime date del tour che lo vedrà protagonista ne 2021 Con grande emozione Francesco Renga ha voluto comunicare al pubblico le prime date del tour che porterà in giro per l’Italia a partire da maggio 2021. “Mai come questa volta programmare un … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

