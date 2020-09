Coronavirus: aumentano i contagi nel Regno Unito, vietati gli assembramenti con più di 6 persone (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il recente aumento dei contagi nel Regno Unito, che ha registrato il numero maggiore di vittime in Europa dall’inizio della pandemia, ha spinto il governo a considerare un inasprimento delle misure restrittive. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sui media britannici, Downing Street starebbe valutando di ridurre il limite persone attualmente previsto per i raggruppamenti di persone in Inghilterra. Secondo la BBC il governo si appresta a varare una nuova stretta, che prevede il divieto di assembramenti con più di 6 persone da lunedì, con multe da 100 a 3.200 sterline per i trasgressori. La BBC precisa che il premier Boris Johnson dovrebbe presentare le nuove disposizioni con una conferenza stampa entro oggi. Le nuove norme entreranno in ... Leggi su meteoweb.eu

