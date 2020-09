Ancora violenza negli Usa: a Utah la polizia spara ad un 13enne autistico con una crisi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Shock in Utah. Una donna ha chiamato la polizia perché suo figlio autistico aveva una crisi e urlava a squarciagola. Gli agenti giunti sul posto hanno intimato al ragazzo di 13 anni di mettersi a ... Leggi su globalist

doddy610 : RT @nonunadimeno: C'è bisogno di distruggere la cultura della sopraffazione, della violenza, del branco. C'è bisogno di smontare pezzo per… - ValeSunny : RT @nonunadimeno: C'è bisogno di distruggere la cultura della sopraffazione, della violenza, del branco. C'è bisogno di smontare pezzo per… - violet6femme : RT @nonunadimeno: C'è bisogno di distruggere la cultura della sopraffazione, della violenza, del branco. C'è bisogno di smontare pezzo per… - daniele_geek : Alla commissione estera due dei rappresentanti della resistenza in #Bielorussia non ancora arrestati, chiedono all'… - ArturoCamion : RT @EPalazzotto: Più leggo di #WillyMonteiro, più sono sconvolto. Davvero siamo arrivati a questo? Quanto odio ancora dovremo seminare prim… -

Questa sera alle 21 la fiaccolata in memoria di Willy Monteiro, il ventunenne ucciso di botte nelle prime ore di domenica a Colleferro. Anche il sindaco Pierluigi Sanna di Colleferro sarà presente. Il ...Notte di violenza a Colleferro, in provincia di Roma. Un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro, capoverdiano, è morto in seguito ad una rissa scoppiata tra due gruppi di giovani in centro in piazza Itali ...