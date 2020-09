A pochi giorni dal traguardo: “Il 14 settembre la scuola non riapre” (Di mercoledì 9 settembre 2020) A pochi giorni dalla presunta e annunciata riapertura delle scuole dopo il lockdown, i presidi dicono che sarà impossibile ricominciare. Come un corridore che a pochi metri dal traguardo, cade per terra e non si rialza. Così sembra essere la situazione della scuola in Italia. Il 14 è lì ad un metro, ma c’è il rischio tangibile che il traguardo non verrà superato. E a dirlo non sono i politici contrari alla ministra Azzolina. A dirlo sono coloro che le scuole le devono governare sul serio: i presidi. Lasciamo da parte i problemi dei genitori degli alunni che torneranno tra i banchi. Molti di loro, magari lavoratori, non sanno ancora quali saranno gli orari dei propri figli e se disgraziatamente dovranno dividersi tra ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : pochi giorni Il ritorno di Rocco: sarà a Firenze tra pochi giorni, lo aspettano decisioni importanti La Gazzetta dello Sport Il Coronavirus allunga il passo sui Monti Lepini e arriva a colpire anche Maenza

L’ufficialità è arrivata direttamente dal sindaco di Maenza, Claudio Sperduti, che ha pubblicato la notizia sul profilo social del Comune. Un caso positivo al coronavirus è stato rilevato sul territor ...

Pisa. Rischio contagio, il nido comunale non ammette i figli dei sanitari. Ma la colpa starebbe in lacuna nel decreto del Ministero

Il decreto del 3 agosto prevede, al punto 10, che i bambini non possano accedere al nido se i genitori hanno avuto contatti con persone positive al coronavirus nei precedenti 14 giorni. Emerso il prob ...

