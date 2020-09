Xbox Series S, svelati il design e il prezzo (299 euro) (Di martedì 8 settembre 2020) (Foto: Microsoft)Microsoft ha rotto gli indugi e ha ufficializzato il prezzo e il design della versione economica della console next-gen Xbox Series S per il mercato americano. Si tratta di una cifra molto più interessante di quella ipotizzata qualche mese fa dato che si parte da 299 dollari ovvero 250 euro al cambio. Emerge anche il possibile costo della sorella maggiore Xbox Series X che partirebbe da 499 dollari ovvero 420 euro al cambio. Tutto era iniziato da una soffiata del leaker Brad Sams su Twitter che aveva mostrato per primo l’aspetto e il costo della futura Xbox Series S che per la prima volta si poteva osservare in un dettaglio superiore ai render che erano apparsi di recente. E ... Leggi su wired

