Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 19:15 (Di martedì 8 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE 18.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA ED IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA DIRETTISSIMA Roma FIRENZE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE FIRENZE PER VERIFICHE TECNICHE ALLA LINEA. RITARDI FINO A 30 MINUTI. E A PROPOSITO DI ... Leggi su romadailynews

