Verona, Lazovic ko: salta la Roma (Di martedì 8 settembre 2020) Verona - Dalle nazionali arrivano brutte notizie anche per il Verona in vista dell'esordio in campionato contro la Roma . I giallorossi faranno a meno di Nicolò Zaniolo , rottura del legamento ... Leggi su corrieredellosport

