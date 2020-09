Torino, scoperto gruppo criminale di usurai: 17 arresti (Di martedì 8 settembre 2020) A Torino è stato scoperto un gruppo criminale che si occupava di spaccio, riciclaggio, ricettazione di auto di lusso e usura. L’indagine è nata dopo il suicidio di un debitore. I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno eseguito 17 misure cautelari. L’accusa verso gli indagati è quella di essere responsabili di detenzione e spaccio … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La polizia ha fermato lo scorso venerdì in corso Brescia a Torino un’auto per un controllo. A bordo c’erano un uomo con precedenti per ricettazione e un altro sprovvisto di documenti. In considerazion ...

Dal suicidio di una vittima alla scoperta del prestito di denaro ottenuto con il traffico di droga: 17 arresti

Un’indagine dei carabinieri del Comando Provinciale di Torino, nata dopo il suicidio di una vittima che non riusciva a pagare debiti con tassi d’interesse pari al 94%, è terminata questa mattina con l ...

