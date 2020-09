Settembre, ultima spiaggia, ultimo bikini (Di martedì 8 settembre 2020) 2020, dopo 100 giorni al chiuso da maggio siamo rifioriti e ci siamo lasciati baciare dal sole in bikini e in boxer. Quanto ci è piaciuto quel calore, la luce dalle cinque di mattina alle nove di sera, il vento e la salsedine tra i capelli. Speriamo duri ancora 2-3 settimane, magari anche qualcosa di più. Si torna al lavoro, si torna in città, ma pensiamo al weekend, alla prossima fuga. E ci portiamo in mente o nel telefono i nostri ultimi scatti dal mare: alba, tramonto, selfie in costume. Già, selfie in costume. Quanti ne abbiamo fatti? Sì, inclusi quelli che non abbiamo pubblicato. Tanti, ammettiamolo, perché ci sentiamo più sicuri e più belli sotto il sole. Ecco un po' di quelli delle celeb sui social (a volte scattati con l'aiuto di amici assistenti). Partiamo da Sabrina Salerno, una regina ... Leggi su gqitalia

mannocchia : Ricordami, a settembre – come ricordi l’ultima stanza della tua casa al mare, in fondo al corridoio e piccola così… - sscnapoli : ?? Il 20 settembre partirà il campionato di @SerieA. Il 23 maggio 2021 l’ultima gara stagionale ??… - Lega_B : Ufficiale??? La #SerieBKT parte il 26 settembre! Ratificato oggi dal Consiglio federale. Ultima giornata il 7 maggi… - anis_epis : 'Ricordami, a settembre - come ricordi l'ultima stanza della tua casa al mare, in fondo al corridoio e piccola così… - PaoloParti : RT @mannocchia: Ricordami, a settembre – come ricordi l’ultima stanza della tua casa al mare, in fondo al corridoio e piccola così da conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre ultima Previsioni Meteo per l’ultima settimana di settembre, prospettive di forte maltempo per il Centro/Sud Meteo Web Torna ‘MutaMenti’, jazz senza frontiere

La passione ha dato i suoi frutti: il festival di musica jazz itinerante, MutaMenti, si farà. Una quarta edizione divisa in due sessioni, la prima a settembre e la seconda a dicembre (emergenza Covid ...

Città di Varese Serie D, il presidente Amirante ha incontrato la stampa: Bustecche, rapporti con i club del territorio e tifosi i temi affrontati

Nell’incontro con la stampa avvenuto a Brenno Useria, sede scelta per gli allenamenti del Città di Varese per tutto il mese di settembre, il presidente Stefano Amirante – nel principio di trasparenza ...

