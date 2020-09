Roma, Fienga tranquillizza su Dzeko. "Sarà capitano fin quando vorrà" (Di martedì 8 settembre 2020) il nostro capitano e lo Sarà fin quando lo vorrà", parole chiare quelle del Ceo della Roma Guido Fienga su Edin Dzeko , uno dei calciatori al centro delle voci di mercato. Il bosniaco tornerà presto ... Leggi su quotidiano

'Edin #Dzeko è il capitano della #Roma e fin quando lo vorrà sarà il capitano della Roma' (#Fienga, 7 settembre 2020)
Calcio: Roma; Fienga, Totti e De Rossi? Ci sarà loro momento Ceo giallorosso: hanno cominciato percorso, no alle pressioni
Calcio: Roma; Fienga, 'Friedkin? Bisogna dargli tempo' Ceo, 'Approccio serio senza illudere ma obiettivo è crescere'
Il Ceo, Fienga: «Dzeko capitano della Roma finché vorrà» Seconda pelle, la terza maglia vintage
Calcio: Roma; Fienga, Totti e De Rossi? Ci sarà loro momento. Ceo giallorosso: hanno cominciato percorso, no alle pressioni

La Juventus punta tutto sull’attaccante del Barcellona, Luis Suarez, e allora Edin Dzeko potrebbe veramente restare alla Roma. Il bosniaco è stato corteggiato a lungo dai bianconeri, ma la Juventus se ...Le ultime notizie dell’8 settembre sulle trattative di mercato della Roma con acquisti e cessioni in diretta. Ansia per Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio in Olanda-Italia: si ragiona su possibili cambi ...