Primo passo per il Recovery plan: ecco le linee guida. Ma tutto dipenderà dagli appetiti dei ministri (Di martedì 8 settembre 2020) La cassetta degli attrezzi è pronta. Dentro c’è quello che il Comitato interministeriale per gli Affari europei, una sorta di mini Governo economico, ha ritenuto di dover prendere in considerazione per il Recovery plan, il piano che sarà inviato a gennaio a Bruxelles e che permetterà all’Italia di poter mettere in cassa 209 miliardi tra sussidi e prestiti. Fuor di metafora, la cassetta degli attrezzi ha la fisionomia di una bozza di 32 pagine dal titolo “linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza”. Scorrendo il documento si fa fatica a trovare qualcosa che non può essere utile al Paese. E questo, letto in senso contrario, denota quanto non è stato fatto fino ad ora. Le linee guida saranno ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : #Salvini: Obiettivo è #quota41. #Quota100 era un primo passo. Serve favorire ricambio generazionale sia per giustiz… - robersperanza : Infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e tutti i professionisti sanitari sono la spina dors… - Ettore_Rosato : In aula per presiedere la discussione del #DLsemplificazione dopo l’approvazione in Senato. Da mesi chiediamo norme… - Paola76125447 : RT @robersperanza: Infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e tutti i professionisti sanitari sono la spina dorsale d… - PBurattini : Per sapere piaci, non puoi mostrarti sempre diverso da quello che sei. Cercare di non adeguarsi è il primo passo per capire chi siamo. -

Ultime Notizie dalla rete : Primo passo Primo passo per il Recovery plan: ecco le linee guida. Ma tutto dipenderà dagli appetiti dei ministri L'HuffPost US Open, ora Medvedev è il favorito. E ritrova Rublev: “Siamo amici, ma diversi”

C’è un ampio fronte di opinione che ritiene Daniil Medvedev, in questo momento, il grande favorito dello US Open. Tesi supportata dal cammino a oggi impeccabile del finalista della passata edizione. N ...

Il soldato ingoiato dalla caserma dopo il primo appello del mattino

Nelle cinque vite della Perrone non si trova più quella di Pietro Camedda. Gli elenchi della caserma inaugurata il 10 luglio 1854 snocciolano nomi di militari di tutta Italia: Novara era sinonimo di n ...

C’è un ampio fronte di opinione che ritiene Daniil Medvedev, in questo momento, il grande favorito dello US Open. Tesi supportata dal cammino a oggi impeccabile del finalista della passata edizione. N ...Nelle cinque vite della Perrone non si trova più quella di Pietro Camedda. Gli elenchi della caserma inaugurata il 10 luglio 1854 snocciolano nomi di militari di tutta Italia: Novara era sinonimo di n ...