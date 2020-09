Pomeriggio 5, il piatto forte di Barbara D’Urso (Di martedì 8 settembre 2020) Barbara D'Urso Niente di nuovo per l’esordio della nuova stagione di Pomeriggio 5. Si ricomincia da dove ci si era lasciati: prima parte dedicata a cronaca e attualità, seguita da una seconda che vede protagonista il gossip. L’unica novità, ahinoi in senso negativo, è il perdurare dell’assenza del pubblico in studio, come fa notare la conduttrice in apertura di puntata: “Finalmente siamo di nuovo insieme con la prima puntata della 13esima edizione di Pomeriggio 5. Abbiamo scelto di riprendere, ancora per poco spero, senza pubblico in studio”. Pomeriggio 5, giunto al dodicesimo anno di vita (dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 17:10 alle 18:45), ha la sua forza proprio nella conduttrice che si è cucita addosso la trasmissione e senza nessuna ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio piatto Pomeriggio 5, il piatto forte di Barbara D’Urso DavideMaggio.it Spacca un piatto in testa ad un passante e lo rapina di 300 euro

Rapina in strada al Torrino, dove domenica pomeriggio un uomo di 69 anni è stato portato in ospedale a seguito di un'aggressione subita da un giovane. Siamo in via Deserto dei Gobi, sono appena passat ...

Scuola, le mense non sono pronte: 250mila famiglie nel caos

Un terremoto per almeno 250mila famiglie, lo stop al tempo pieno che si sta profilando per un quarto delle scuole italiane. Nell’epoca pre Covid, circa un milione di bambini delle elementari restava a ...

