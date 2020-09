Ora è ufficiale: Zappa al Cagliari (Di martedì 8 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato e ora è anche ufficiale: Gabriele Zappa è un nuovo giocatore del Cagliari. Di seguito il comunicato della società sarda: Il Cagliari Calcio comunica l’acquisto dal Pescara delle prestazioni sportive di Gabriele Zappa: il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto e ha sottoscritto un accordo che lo lega al Club sino al 30 giugno 2025. Classe 1999, nato a Monza, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter: nella stagione 2017-18 ha vinto con la Primavera nerazzurra campionato, Supercoppa italiana e Torneo di Viareggio. Nella stagione 2019-20 il passaggio al Pescara: alla prima esperienza in un campionato professionistico, Gabriele ha totalizzato 26 gare complessive con 5 gol. Ha collezionato 3 presenze con la Nazionale Under 18 e 4 ... Leggi su alfredopedulla

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE KOLAROV ALL'INTER ALLA ROMA 1,5 MILIONI + 0,5 DI BONUS ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MESSI RESTA AL BARCELLONA: LA DECISIONE È UFFICIALE 'Ho detto al presidente che volevo andare via… - itxrudy : RT @AndreaCervone: ECCOLO! 15 settembre, ora è ufficiale: #AppleEvent ?? - GameXperienceIT : #Xbox Series S uscirà il 10 Novembre, ora è ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Bonaventura alla Fiorentina: ora è anche ufficiale Goal.com Udinese, biennale per Forestieri: torna in bianconero dopo dieci anni

UDINE - Dopo dieci lunghi anni, Fernando Forestieri ritrova l'Udinese sul suo cammino: era il 2010-11 quando "El Topa" fu acquistato dai friulani, dove però non trovò mai spazio. Ora che ha trent'anni ...

L’hashtag #AppleEvent su Twitter rivela il prossimo evento Apple entro il 28 Settembre

L'icona dell'hashtag #AppleEvent su Twitter svela con assoluta certezza che il prossimo evento Apple si terrà entro il 28 Settembre. Nel frattempo si attendono ancora nuovi Apple Watch ed iPad Siamo t ...

UDINE - Dopo dieci lunghi anni, Fernando Forestieri ritrova l'Udinese sul suo cammino: era il 2010-11 quando "El Topa" fu acquistato dai friulani, dove però non trovò mai spazio. Ora che ha trent'anni ...L'icona dell'hashtag #AppleEvent su Twitter svela con assoluta certezza che il prossimo evento Apple si terrà entro il 28 Settembre. Nel frattempo si attendono ancora nuovi Apple Watch ed iPad Siamo t ...