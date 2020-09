L’autista guida giocando al cellulare, la video denuncia di due passeggeri Flixbus in viaggio verso Zurigo (Di martedì 8 settembre 2020) guidava un autobus in viaggio da Francoforte a Zurigo e una coppia di passeggeri del pullman in servizio per conto di Flixbus, lo ha sorpreso mentre giocava con il suo cellulare. L’autista in questione, mentre viaggia in autostrada è concentrato sul suo cellulare e toglie le mani dal volante. Il video è finito in rete e la compagni ha aperto un’indagine interna per fare luce sulla condotta dell’uomo L'articolo L’autista guida giocando al cellulare, la video denuncia di due passeggeri Flixbus in viaggio verso Zurigo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

