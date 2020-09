“La sua seconda prova più difficile”. Alex Zanardi, dopo settimane di silenzio arrivano notizie (Di martedì 8 settembre 2020) “Alex Zanardi è stato riportato in un reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, pochi giorni dopo essere stato trasferito in un centro di riabilitazione specializzato”. Così lo avevamo lasciato nel mese di luglio. Lo sportivo è rimasto gravemente ferito in un incidente con l’handbike, vicino a Siena, nel mese di giugno e portato in ospedale con gravi ferite alla testa. Ha subito tre interventi neurologici ed è stato tenuto in coma indotto. Ma ad oggi come sta il campione? Avevamo lasciato il suo status di salute altalenante. A luglio il personale medico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena ha annunciato che sarebbe stato trasferito in un centro specializzato di recupero e riabilitazione funzionale a Lecco, nel nord Italia. Ma ciò non ... Leggi su caffeinamagazine

