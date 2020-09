Il Cacciatore di Donne Frozen Ground la trama del film stasera su Rai 4 mercoledì 9 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Il Cacciatore di Donne – Frozen Ground il film stasera mercoledì 9 settembre su Rai 4, trama e trailer Il Cacciatore di Donne – Frozen Groun è il film thriller scelto per la prima serata di Rai 4 (21:20 circa) mercoledì 9 settembre con Nicolas Cage e John Cusack nel cast diretti da Scott Walker, regista neozelandese anche autore del soggetto e della sceneggiatura. Il film è ispirato alla vita di Robert Hansen un serial killer che negli anni ’80 ha rapito, violentato e ucciso circa 20 Donne. Il film è prodotto tra gli altri da 50 Cent ed è stato girato ad ... Leggi su dituttounpop

