Energie jazz a L’Aquila (Di martedì 8 settembre 2020) Corre ogni anno il rischio di non essere visibile come merita la manifestazione “Il jazz italiano per le terre del sisma” (edizione 2020 29 agosto – 6 settembre). Di fatto è compressa tra il clamore mediatico del festival del cinema di Venezia e il limitato interesse per la ricostruzione post-terremoto, una sorta di “rimozione” che affligge il Bel Paese. Tuttavia non è possibile né corretto ignorare una rassegna propositiva e solidale (VI edizione) che nei due giorni conclusivi a L’Aquila … Continua L'articolo Energie jazz a L’Aquila proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Energie jazz Energie jazz a L'Aquila Il Manifesto La discoteca di Mister Fantasy

Per attraversare il deserto a bordo della sua personalissima carovana, lo sciamano delle sei corde vende il rock con cui aveva esordito a Woodstock negli anni ’60 e ottiene in cambio un jazz inafferra ...

Per attraversare il deserto a bordo della sua personalissima carovana, lo sciamano delle sei corde vende il rock con cui aveva esordito a Woodstock negli anni ’60 e ottiene in cambio un jazz inafferra ...