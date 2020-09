Custonaci (Trapani) – Donna denunciata per abbandono del suo cane (Di martedì 8 settembre 2020) Una Donna palermitana in vacanza con la famiglia a Custonaci è stata denunciata. Non si è fatta molti scrupoli. Anzi, nessuno scrupolo. Una Donna palermitana in vacanza con la famiglia a Custonaci (Trapani) è stata denunciata dalla polizia per abbandono e maltrattamento di animale. Ha abbandonato il suo cane legandolo a un palo, all’interno di una proprietà privata, … Leggi su periodicodaily

