Colleferro, Willy Monteiro ucciso a calci e pugni (Di martedì 8 settembre 2020) C’è sgomento nella tranquilla comunità di Colleferro, questa mattina una protesta spontanea davanti ad un memoriale improvvisato dai cittadini, che urlavano la propria rabbia per una movida che sembra inarrestabile per questa violenza inaudita. Willy Monteiro, 21 anni, è stato ucciso a pochi passi dalla caserma dei carabinieri con calci e pugni per aver provato a sedare una rissa, sarebbe morto per arresto cardiaco. Domani avrà inizio l’autopsia, mentre in serata, a Paliano, suo paese d’origine, il popolo si stringerà per una fiaccolata. I testimoni descrivono 20 secondi di violenza inaudita: i quattro aggressori, presunti autori dell’omicidio, sono adesso nel carcere di Rebibbia. Si è concluso da poco ... Leggi su sbircialanotizia

