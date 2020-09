Calciomercato serie C, il Catanzaro ci prova per Claiton (Di martedì 8 settembre 2020) : c’è stato solo un sondaggio, ma i giallorossi potrebbero alzare il pressing Il Catanzaro si sta muovendo in vista della prossima stagione. La società giallorossa – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com -, sta pensando a Claiton Dos Santos, esperto difensore brasiliano attualmente in forza alla Cremonese. Al momento si tratta soltanto di un sondaggio, ma le prossime ore potrebbero essere decisive per poter alzare il pressing nei confronti del giocatore. I giallorossi vogliono rinforzare la difesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Capezzone : Dicono le cronache di calciomercato che l’uruguaiano #Suarez dovrà sostenere un esame di italiano per poter ottener… - Gazzetta_it : Il piano dell’Inter: #Lautaro al raddoppio con 6 milioni. Ma senza clausola #calciomercato @Inter - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter: tutto pronto per #Vidal, oggi l'addio al #Barça. E #Handanovic rinnova - Mediagol : #Calciomercato #Lazio, all-in su Kumbulla: il Verona vuole la cessione, biancocelesti in pole. Le ultime… - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha acquistato il portiere Matteo #Bucosse dal Tolentino. Il classe 2002 proveni… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie A, le trattative e gli acquisti di questa settimana Sky Sport Niente da fare, gli stadi restano chiusi

La nuova stagione di serie A, dunque, partirà come aveva finito ... Per i tifosi è l’ennesima sconfitta, il calcio si vedrà solo in tv, sebbene l’esperimento parmigiano di accogliere mille tifosi ...

Calciomercato Perugia, dopo Burrai pronto Elia. Vicini anche Negro e Lovisa

Sta per partire il ritiro pre-campionato del Perugia Calcio, che dopo qualche peripezia (leggasi tamponi anti-Covid19), è pronto a salpare mercoledì direzione Cascia per mettere le basi alla stagione ...

La nuova stagione di serie A, dunque, partirà come aveva finito ... Per i tifosi è l’ennesima sconfitta, il calcio si vedrà solo in tv, sebbene l’esperimento parmigiano di accogliere mille tifosi ...Sta per partire il ritiro pre-campionato del Perugia Calcio, che dopo qualche peripezia (leggasi tamponi anti-Covid19), è pronto a salpare mercoledì direzione Cascia per mettere le basi alla stagione ...