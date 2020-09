Baby sitter calabrese uccisa in Svizzera da un aggressore: ha salvato i tre bimbi (Di martedì 8 settembre 2020) stata uccisa da un uomo giovane, pare con problemi psichiatrici, che entrato nell'abitazione dove lei lavorava come governante e Baby sitter in Svizzera. La donna ha tentato di difendere la bambina a ... Leggi su gazzettadelsud

fattoquotidiano : Baby sitter italiana uccisa in Svizzera da un 22enne: la polizia lo rintraccia, lui non si ferma. Agenti aprono il… - HuffPostItalia : Baby sitter italiana difende una bambina e viene uccisa di botte in una casa in Svizzera - repubblica : Uccisa mentre si prendeva cura di una bimba. Così è morta una baby sitter italiana in Svizzera - calabrianewsit : Celebrari i funerali della baby sitter calabrese uccisa in Svizzera, lascia marito e tre figli -… - GallozziMrita : Teresa Scavelli, la baby sitter veronese uccisa in Svizzera mentre difende tre bambini....'ha scelto la vita dei ba… -