Ardea, consorzio Poggio degli Eucaliptus, le precisazioni (Di martedì 8 settembre 2020) A seguito dell’articolo in cui viene riportata la mancanza di acqua di pozzo (come specificato nell’articolo non si trattava di acqua potabile, alla cui rete non sono collegati la maggior parte dei consorziati) uno dei membri del Cda del consorzio “Poggio degli Eucaliptus” di Tor San Lorenzo contesta quanto pubblicato e fa le seguenti precisazioni, che riportiamo qui sotto. “Leggendo il Vostro articolo inerente la mancanza di acqua all’interno del consorzio Poggio degli eucalipti e della mancanza della illuminazione delle vie interne, mi sono reso conto di alcune inesattezze da voi indicate. Faccio presente di essere un membro del CDA di tale consorzio. Innanzitutto io ho sempre avuto l’acqua a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea, consorzio Poggio degli Eucaliptus, le precisazioni - CorriereCitta : Ardea. Poggio degli Eucaliptus a Tor San Lorenzo: senza acqua da 5 giorni, un consorzio da terzo mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea consorzio Ardea, consorzio Poggio degli Eucaliptus, le precisazioni Il Corriere della Città Ardea. Poggio degli Eucaliptus a Tor San Lorenzo: senza acqua da 5 giorni

Acqua interrotta da cinque giorni all’interno del consorzio Poggio degli Eucaliptus, complesso residenziale sulla Nuova California a Tor San Lorenzo, composto da circa duecento unità abitative. Dalla ...

Ardea, elezioni Consorzio di Colle Romito, Catini (Presidente): “Quereleremo la Riccobono...

(Meridiananotizie) Ardea, 30 agosto 2020 – Non si è fatta attendere la risposta del presidente del consorzio di “Colle Romito” Romano Catini alla lettera inviata giorni addietro a vari giornali locali ...

Acqua interrotta da cinque giorni all’interno del consorzio Poggio degli Eucaliptus, complesso residenziale sulla Nuova California a Tor San Lorenzo, composto da circa duecento unità abitative. Dalla ...(Meridiananotizie) Ardea, 30 agosto 2020 – Non si è fatta attendere la risposta del presidente del consorzio di “Colle Romito” Romano Catini alla lettera inviata giorni addietro a vari giornali locali ...