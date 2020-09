Vertice sui rifiuti a palazzo Mosti: costituito un tavolo permanente (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiConvocata dal sindaco Clemente Mastella, si è tenuta stamani a palazzo Mosti una riunione sulla questione dei rifiuti a cui hanno partecipato il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, il presidente dell’Ato rifiuti, Pasquale Iacovella, il commissario della Samte, Carmine Agostinelli, e l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro. Nel corso dell’incontro è stato innanzitutto deciso che il tavolo sarà istituito in forma permanente e avrà il compito di elaborare un programma e un piano strategico, oltre che quello di interloquire con la Regione Campania e il Ministero dell’Ambiente. A tal proposito verrà chiesto alla Regione di designare un proprio rappresentante tecnico in seno al ... Leggi su anteprima24

