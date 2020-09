Storie Italiane, Wilma Goich e il suo straziante dolore: “Mia figlia Susanna Vianello è morta in un mese” (Di lunedì 7 settembre 2020) Un racconto che ha commosso gli spettatori e gli utenti dei social. Wilma Goich, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha ricordato la figlia scomparsa solo 5 mesi fa. Susanna Vianello se n’è andata a causa di un cancro lasciando un dolore impossibile da descrivere a Wilma e al padre Edoardo. “Oggi sono 5 mesi, troppo poco tempo e quindi come fai c’è un vuoto pazzesco che è difficile riempire, lo riempio coi pensieri, con i ricordi, con mio nipote che mi sta vicinissimo. Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, ci siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

barbaradipalma : RT @storie_italiane: Su @RaiPlay è disponibile la puntata di oggi di #storieitaliane con @eleonoradaniele Rivedila con un click --> https… - Jonas62712964 : RT @storie_italiane: Su @RaiPlay è disponibile la puntata di oggi di #storieitaliane con @eleonoradaniele Rivedila con un click --> https… - infoitcultura : Storie Italiane, Catherine Spaak rivela: “Ho avuto un’emorragia cerebrale sei mesi fa” - storie_italiane : Su @RaiPlay è disponibile la puntata di oggi di #storieitaliane con @eleonoradaniele Rivedila con un click -->… - barbaradipalma : RT @paolo01002414: @barbaradipalma @storie_italiane @RaiUno @eleonoradaniele bella brava simpatica e buon lavoro?? -