Silvio Berlusconi: ultime notizie sulla sua salute dal San Raffaele (Di lunedì 7 settembre 2020) Filtrano novità sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia che dalla scorsa settimana è ricoverato al San Raffaele di Milano a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus, sarebbero in miglioramento. Zangrillo su Silvio Berlusconi: “Quadro clinico in miglioramento“ Parlando delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono stati tanti i periodi ipotetici e i condizionali usati dal suo medico curante, il primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, Alberto ... Leggi su thesocialpost

