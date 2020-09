Scuole aperte da oggi in Alto Adige | Azzolina | È un segno di rinascita per il Paese

Scuole aperte da oggi in Alto Adige<br> Azzolina: "È un segno di rinascita per il Paese" (Di lunedì 7 settembre 2020) Questa mattina sono state riaperte le prime Scuole in Alto Adige e circa 91mila studenti sono tornati sui banchi dopo sette mesi. È la prima zona d'Italia ad aver avviato l'anno scolastico che parte ufficialmente per tutti la prossima settimana, il 14 settembre. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina stamattina È intervenuta ad Agorà, su Raitre, e ha detto:"La ripartenza della scuola È un segno di rinascita per il Paese"Poi ha lanciato una frecciata alle opposizioni:"Essere accusati di ritardi È ingiusto, in due mesi consegneremo 2,4 milioni di banchi, Arcuri sta lavorando e tanti banchi sono già arrivati, via via arriveranno altri e a ... Leggi su blogo

Banchi, in senso fisico, e cattedre, in senso figurato. Questo manca alla scuola a una settimana dalla partenza ufficiale. Sono già in aula oggi gli studenti dell'Alto Adige e di alcune scuole fra Mil ...

AGI - Tra protocolli anti coronavirus, docenti e impiegati amministrativi che minacciano di non rientrare, graduatorie per le supplenze contestate, problemi logistici e tanto altro ancora, riapre i ba ...

