Scuola, la riapertura in Campania slitta al 24 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) L'anno scolastico in Campania inizierà il prossimo 24 settembre. Il posticipo rispetto alla data del 14 è stato annunciato dal governatore, Vincenzo De Luca. 'La Campania approva oggi il rinvio dell'... Leggi su leggo

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 7 settembre. Sono 1.297 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 8 i decessi. O ...

PALO DEL COLLE - Ci sono un bambino di un anno, due adolescenti e diversi ventenni tra i positivi al virus registrati nelle ultime ore. In totale sale a 24 il numero dei contagiati a Palo del Colle, s ...

