Risse, armi e tatuaggi: ecco chi sono gli assassini di Colleferro (Di lunedì 7 settembre 2020) In quattro, per ammazzare di botte un pacifico ventunenne, dopo sono andati a bere una birra: ecco chi sono gli assassini di Colleferro Fonte foto: (Web)Willy Monteiro Duarte, aveva soltanto 21 anni, tutti ne parlano come un ragazzo solare, pacifico ed amico di tutti. La scorsa notte, ha avuto soltanto una “colpa”, ha provato a sedare una rissa. Preso a calci a pugni da quattro balordi, Willy è morto. È successo a Colleferro, in provincia di Roma. I quattro energumeni che hanno pesantemente malmenato il ragazzo, dopo sono andati tranquillamente a bere una birra, forse anche orgogliosi della loro azione. Dal web, i tanti indignati che seguono questa vicenda, hanno scoperto gli eccessi ed il modo di vivere, dei quattro ... Leggi su chenews

GINA32451015 : RT @MiyakeEau: Il massacro di Colleferro, risse, armi e palestra: ecco chi sono i quattro arrestati - Chenesso1 : RT @stirone99: Bevevano, spacciavano droga, possedevano armi e da anni seminavano terrore nelle zone del loro quartiere e nei dintorni face… - Alberto61153413 : RT @stirone99: Bevevano, spacciavano droga, possedevano armi e da anni seminavano terrore nelle zone del loro quartiere e nei dintorni face… - MCri65 : RT @stirone99: Bevevano, spacciavano droga, possedevano armi e da anni seminavano terrore nelle zone del loro quartiere e nei dintorni face… - Giorgia90504843 : RT @stirone99: Bevevano, spacciavano droga, possedevano armi e da anni seminavano terrore nelle zone del loro quartiere e nei dintorni face… -