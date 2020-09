Principio incendio in una casa, trovato uomo morto (Di lunedì 7 settembre 2020) AGLIÈ Un uomo è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, oggi pomeriggio, in via Principe Tommaso ad Agliè. Il ritrovamento è stato effettuato dai vigili del fuoco intervenuti per un ... Leggi su gazzettadalba

Fabriano (Ancona), 7 settembre 2020 - Camion in fiamme sulla Statale 76, probabilmente a causa di un problema di natura meccanica o elettrica. Il conducente si è subito accostato a bordo strada, dove ...

(ANSA) - IVREA, 07 SET - Un uomo è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, oggi pomeriggio, in via Principe Tommaso ad Agliè (Torino). Il ritrovamento è stato effettuato dai vigili del f ...

