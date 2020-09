Pomeriggio 5, Barbara D’Urso svela le novità del format (Di lunedì 7 settembre 2020) Ritorno atteso e aspettato quello di Pomeriggio 5 che oggi ricomincia su Canale 5 sempre con la conduzione di Barbara D’Urso che è pronta a confermare il successo del format nonostante i limiti imposti dall’emergenza Coronavirus. In una recente intervista al Il Giornale la popolare conduttrice ha spiegato cosa cambierà nella nuova edizione di Pomeriggio 5, alcuni aspetti in studio saranno riformati e in particolare con la redazione è stato deciso di non avere il pubblico. Barbara ha spiegato che piuttosto d’avere poche persone e con la mascherina preferisce lo studio vuoto, è stata una scelta difficile ma ponderata anche nel rispetto del particolare momento: “Ci abbiamo pensato molto. Ma piuttosto che avere poco pubblico ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso svela le novità del format - Alessia38014305 : @carmelitadurso ciao Barbara riparte con pomeriggio cinque ????????????????????? - zazoomblog : Barbara DUrso la rivelazione su Pomeriggio 5: Preferisco avere lo studio vuoto senza pubblico - #Barbara #DUrso… - ml__75 : @bascia75 Ste cose mi fanno sempre morire?? poi il romano Nun se batte. Buon pomeriggio Barbara ?? - giadacristina : @trash_italiano Ci scommetto l'acqua santa del mio battesimo che finirà come concorrente al grande fratello di Barb… -