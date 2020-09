Pakistan, bimba di 5 anni stuprata, uccisa e bruciata: un fermo (Di lunedì 7 settembre 2020) Orrore in Pakistan, dove una bambina di cinque anni è stata rapita, violentata e poi uccisa con percosse alla testa, bruciata e infine gettata in una discarica. Lo rende nota la polizia di Karachi. ... Leggi su tgcom24.mediaset

