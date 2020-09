Olanda-Italia, Jorginho: “Verratti? Assenza importante, ma ci sono giocatori forti. E su Kean e Zaniolo…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus periodo difficile per tutti, io per fortuna sto bene.VIDEO Olanda-Italia, numeri e statistiche sulla prossima sfida degli azzurri: l’anteprima del match Queste le parole del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Jorginho, intervenuto alla vigilia del match di Nations League tra Olanda e Italia. Il regista ex Napoli ha chiarito le sue sensazioni in merito al periodo di emergenza che, come l'Italia, tutto il mondo sta duramente attraversando:“Personalmente sto bene ma quello che sta succedendo nel mondo è strano per tutti, ma ci dobbiamo adattare alle situazioni. Dobbiamo stare tutti attenti - ha proseguito Jorginho ai microfoni di Rai Sport -, nessuno può fare a ... Leggi su mediagol

