Lagorai (Trento) – Catturato M49 l’orso evaso a fine luglio (Di lunedì 7 settembre 2020) ‘Papillon’, come era stato ribattezzato il plantigrado dopo la prima delle due fughe, è finito in una trappola a tubo nella zona del Lagorai, in Trentino. E’ stato Catturato in Trentino l’orso M49, protagonista di due evasioni dal recinto del Casteller, l’ultima a fine luglio. Lo ha reso noto il Corpo forestale provinciale del Trentino. Il … Leggi su periodicodaily

