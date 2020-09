La signora di “Non c’è ne Coviddi” è diventata un’influencer su Instagram: boom di follower (Di lunedì 7 settembre 2020) L’account @angelachianello real ha già superato i 100mila follower e cresce con un ritmo di 10 mila seguaci all’ora. Angela Chianello, la donna diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi” in diretta televisiva, “mamma a tempo pieno” secondo la sua bio di Instagram, è riuscita a diventare un’influencer in mezza giornata. Finora, solo il Karaoke di Alessandra Amoroso, una delle poche persone seguite da Chianello su Instagram, è stato riprodotto più volte di “Buongiorno da Mondello” e “Non ce n’è Coviddi”. Migliaia i commenti nei 5 scatti pubblicati questa mattina. “Sei molto simpatica, ciao dalla Germania” scrive Rosalba, “Angela regina indiscussa dell’estate 2020” ... Leggi su tpi

