Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa: “Favorì i suoi 4 autisti” (Di lunedì 7 settembre 2020) Quando mancano meno di due settimane dalle elezioni regionali che lo vedono protagonista in corsa per il secondo mandato, al presidente campano Vincenzo De Luca si presenta una “grana” non da poco: il governatore è indagato per falso e truffa. Ma non si tratta, come sarebbe facile pensare, di un’azione ad orologeria a ridosso delle regionali, poiché i fatti risalgono a oltre tre anni fa. Secondo quanto riporta questa mattina il quotidiano La Repubblica, De Luca avrebbe promosso quattro vigili come membri del suo staff delle relazioni istituzionali, pur non avendo i necessari requisiti: mancavano, infatti, formazione, curriculum e specializzazioni. In questo modo, sarebbe stato possibile aumentare la loro retribuzione ... Leggi su tpi

Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Ravenna in occasione del concerto di apertura dell’anno celebrativo per il settimo cen… - davidealgebris : Mario Draghi premier e poi Presidente della Repubblica. Per investire €200 miliardi del European Recovery Fund. E… - luigidimaio : Oggi anche l’ex presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo si schiera a favore del SÌ al referendum sul ta… - BrusatiLoriana : RT @anari56: Conte ripropone Mattarella come presidente della Repubblica. Perché abbiamo un presidente? - dasar : RT @janavel7: Insomma, se Salvini voleva leggere il documento 'segreto' del Cts bastava che lo chiedesse a Fontana (credo lo conosca: è il… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della La Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia fa visita al Circolo Ravennate e dei Forestieri ravennanotizie.it Forza Italia. Documento vertici, partito unito e compatto a fianco del Presidente Berlusconi

La notizia preoccupa il mondo della politica: Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus. (Zazoom Blog) «È in piena forma - ha detto il vicepresidente di Forza Italia - e, come avete visto, ...

Pacentro: “Corsa degli zingari” edizione 2020,vince Simone di Loreto

Pacentro, 6 settembre– Un giovane “veterano” si è aggiudicato la Corsa degli Zingari numero 570, secolare tradizione che ogni anno si rinnova in occasione della festa dedicata alla Madonna di Loreto.

La notizia preoccupa il mondo della politica: Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus. (Zazoom Blog) «È in piena forma - ha detto il vicepresidente di Forza Italia - e, come avete visto, ...Pacentro, 6 settembre– Un giovane “veterano” si è aggiudicato la Corsa degli Zingari numero 570, secolare tradizione che ogni anno si rinnova in occasione della festa dedicata alla Madonna di Loreto.