"Il mio Willino, studente modello e ragazzo generoso" (Di lunedì 7 settembre 2020) Simone Savoia Parla il professor Giovanni Amati che ha avuto il giovane ucciso a Colleferro tra i banchi dell'istituto alberghiero “Lavoro dietro una cattedra dal 1994, ma non saprei come spiegare una cosa del genere a nessuno dei miei studenti. È stata una tempesta di fulmini a ciel sereno”. Non ha parole il professor Giovanni Amati, insegnante di sala e bar nell’ambito dei laboratori didattici di ristorazione dell’Istituto Professionale “Buonarroti” di Fiuggi e sommelier di AIS Lazio. Domenica mattina ha saputo che quel suo studente bravo e diligente era stato ucciso di botte. Letteralmente. E se non bastano 26 anni d’insegnamento per cercare una spiegazione, allora vuol dire che lo sgomento per la brutale aggressione a Colleferro (Roma) in cui sabato notte è rimasto ucciso Willy Monteiro Duarte, 21 ... Leggi su ilgiornale

