Elezioni, Zingaretti: “Faccio appello a tutte le forze per battere le destre. Combattiamo per vincere, unici a presentarci in tutta Italia” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Facciamo un appello a unirsi non per testimoniare delle idee ma per farle vincere contro il rischio della destra estrema che ha sostituito il vecchio centro destra e che si presenta nelle Regioni per vincere e questo non lo permetteremo mai perché combatteremo con le nostre alleanze, perché siamo l’unico partito del centro sinistra che in tutta Italia ha presentato liste e ha alleanze competitive. Il Pd combatte per vincere per dare agli italiani che non vogliono che vinca Salvini o Meloni una opportunità perché è quella parte d’Italia che ha conquistato le risorse finanziarie per riaccendere i motori. Dedichiamo tutto questo ai giovani e ai ragazzi e le ragazze italiane perché non devono pagare come stanno pagando il costo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

