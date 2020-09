Covid-19, spiagge piene in Brasile: in migliaia a Rio de Janeiro e S. Paolo (Di lunedì 7 settembre 2020) Nonostante le restrizioni anti Covid-19, in Brasile le spiagge sono tornate a riempirsi. A Rio de Janeiro e San Paolo si è trattato di un weekend di sole e assembramenti L’emergenza Covid-19 continua ad essere preoccupante in Brasile. Nonostante i numeri ancora parecchio alti, però, la curva epidemiologica sembra stia iniziando a scendere. Nell’ultima settimana, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

du00 : @AnnaMar74773335 E bada che non lo dico io, che ho sempre evitato spiagge affllate, terrazze mari, convegni politic… - Aaronn31 : Epperò ha impedito e multato ,in tempi di covid 19 che i cittadini italiani ,tramite i droni si recassero nelle vic… - Arnulfoabundes2 : RT @DataroomCorsera: L'estate 2020 è stata di convivenza con il Covid-19. A maggio l'Iss aveva decretato: distanziamento sulle spiagge e di… - BonoraGabriella : RT @DataroomCorsera: L'estate 2020 è stata di convivenza con il Covid-19. A maggio l'Iss aveva decretato: distanziamento sulle spiagge e di… - Sage79924769 : A forza di 'secretare' questo e quello e nascondere i dati sulla Pandemia ... saranno veramente 135.000 i morti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid spiagge Covid e spiagge: controlli distanze e divieti Corriere della Sera Enrico Mentana a L'aria che tira: "Berlusconi ricoverato, la cosa è seria. I dietrologi mi fanno schifo"

Torna Myrta Merlino alla conduzione de L'aria che tira su La7. E torna con un ospite d'onore: alla prima puntata ecco Enrico Mentana. Si parla, ovviamente, di coronavirus, di No Mask, di Silvio Berlus ...

Intensa l’attività estiva della “Misericordia” di Grottammare

GROTTAMMARE- L’Ambulanza Covid-19 e un’ulteriore mezzo di soccorso precauzionale per il tratto autostradale e per necessità eventuali nella zona balneare hanno entrambe prestato servizio come base di ...

Torna Myrta Merlino alla conduzione de L'aria che tira su La7. E torna con un ospite d'onore: alla prima puntata ecco Enrico Mentana. Si parla, ovviamente, di coronavirus, di No Mask, di Silvio Berlus ...GROTTAMMARE- L’Ambulanza Covid-19 e un’ulteriore mezzo di soccorso precauzionale per il tratto autostradale e per necessità eventuali nella zona balneare hanno entrambe prestato servizio come base di ...