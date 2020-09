Chiamami con la tua griffe, epopea Ferragamo (Di lunedì 7 settembre 2020) Guadagnino alla Mostra del cinema di Venezia con il documentario "Salvatore". "Con le sue scarpe ha avuto la forza di realizzare i sogni e ricominciare" Leggi su quotidiano

ritina80 : Se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami. Staremo in silenzio. Gabriel Garcia Marquez - lrrilevante : @marinaPUNTO Chiamami quando ti ricapita. Che la mia con tutto il resto non serve più neanche per pulirsi... - stillajobrosfan : @katherineeblood film: titanic, il signore degli anelli, chiamami con il tuo nome, io prima di te, remember me - see_lallero : Aggiornamento con i programmi in onda fino al 19/9. Tra gli appuntamenti da indicare un doppio Commissario Montal… - Martina24Bravi : @gabrj3le Chiamami con il tuo nome -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamami con Chiamami con la tua griffe, epopea Ferragamo QUOTIDIANO.NET Chiamami con la tua griffe, epopea Ferragamo

di Giovanni Bogani Il nuovo film di Luca Guadagnino è un documentario. È il racconto della vita di Salvatore Ferragamo, l’uomo che ha creato scarpe per i più grandi divi di Hollywood: da Rodolfo Valen ...

Luca Guadagnino: "mi sento un outsider del cinema"

Intanto una buona notizia: "Il sequel di Chiamami col tuo nome si farà, ci sto lavorando, anche se è presto parlare di set", dice all'ANSA Luca Guadagnino, confermando il progetto atteso moltissimo da ...

di Giovanni Bogani Il nuovo film di Luca Guadagnino è un documentario. È il racconto della vita di Salvatore Ferragamo, l’uomo che ha creato scarpe per i più grandi divi di Hollywood: da Rodolfo Valen ...Intanto una buona notizia: "Il sequel di Chiamami col tuo nome si farà, ci sto lavorando, anche se è presto parlare di set", dice all'ANSA Luca Guadagnino, confermando il progetto atteso moltissimo da ...