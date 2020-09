Ancora un rogo nel Sannio: in fiamme terreni a Casalduni (FOTO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un incendio nel Sannio, stavolta nel territorio di Casalduni, all’altezza del rinomato ponte. Le fiamme hanno interessato due ettari di terreno e sono state prontamente domate da due squadre Sma di Benevento, intervenute con autobotte. La situazione appare sotto controllo nonostante il pericolo (fortunatamente scongiurato in extremis) che il rogo potesse invadere un vigneto presente nella zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

POZZILLI – Momenti di paura a Santa Maria Oliveto per dei roghi che hanno lambito le abitazioni. Le fiamme hanno distrutto ettari di vegetazione sulla Collina antistante la frazione di Pozzilli. Tutto ...

Incendio in una stalla a Malvaglia: stabile distrutto e alcuni animali feriti

Le cause del rogo sono ancora da accertare. Morta una capra e ingenti danni allo stabile. Distrutti diversi macchinari agricoli MALVAGLIA – La Polizia cantonale comunica che questa notte verso le 21.3 ...

