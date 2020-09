Zangrillo su Berlusconi: “Fase delicata, non cantiamo vittoria” (Di domenica 6 settembre 2020) “Siamo sicuramente in una fase delicata. Ripropongo le mie considerazioni di ieri in cui ho manifestato un cauto ottimismo che ribadisco. Il paziente sta reagendo in modo ottimale alle cure. Questo non vuol dire cantar vittoria perché sapete che appartiene alla categoria definita più fragile anche da recenti algoritmi che dicono in modo chiaro qual è in ruolo dell’età quando la malattia si conclama dal punto di vista clinico”. Lo ha detto il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, sulle condizioni dell’ex Presidente del Consiglio, ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. Leggi su sportface

