Willy ucciso di botte a 21 anni | a Colleferro | perché aveva difeso un amico Arrestati 4 giovani

Massacrato, con calci e pugni, fino alla morte. "Punito" perché aveva difeso un amico. È finita così, all'alba, in una notte di inizio settembre di provincia, la vita di Willy Monteiro Duarte. Il 21enne italo-capoverdiano era a terra, in gravi condizioni, quando i soccorritori sono arrivati davanti al pub di Colleferro, vicino Roma, dove era stato aggredito. La corsa in ospedale è stata inutile: Willy - che tutti gli amici ricordano come una persona perbene, educata, dedita al lavoro -era già morto.Per l'aggressione sono stati Arrestati quattro ragazzi. Sono di Artena, un comune vicino a Colleferro, e i loro nomi erano già conosciuti alle forze dell'ordine per altre vicende.

