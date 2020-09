Problemi tra società e calciatori? Il Trapani fa chiarezza: “Nessun caso eclatante” (Di domenica 6 settembre 2020) Il Trapani ha deciso di fare chiarezza diramando un comunicato per rispondere alle notizie circolate nelle ultime ore relative ad un presunto problema tra società e calciatori sui ritardi nei pagamenti e di conseguenza sull’inizio della nuova stagione. “Come programmato venerdì scorso, e contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa – si legge – tutti i tesserati del Trapani Calcio effettueranno lunedì mattina alle ore 9.00 presso la cittadella della salute di Erice, tamponi e test sierologici, per quanto riguarda le visite mediche la maggior parte dei giocatori l’hanno già effettuate mentre quelle mancanti si terranno nel pomeriggio di domani”. “Il. sig. Vultaggio, in qualità di responsabile della tutela dei tesserati e ... Leggi su calcioweb.eu

I problemi interni degli Usa rappresentano un oggettivo vantaggio per gli avversari (Cina e Russia) ma producono incertezza tra gli alleati Il recente intervento sul Sussidiario di Riro Maniscalco è m ...

La regola sulla multiproprietà esiste, ma rappresenta un falso problema. Nessuno toglierebbe la A alla Salernitana se dovesse vincere il campionato di B. E la B non è semplice, è necessario che la ...

