Muore per un ultimo selfie | tragedia a Tirrenia | vittima donna di 43 anni

tragedia a Tirrenia, in Toscana: una donna Muore travolta da una struttura nella quale si era addentrata per un selfie ricordo. Uno stabilimento balneare con i cartelli che vietano l'ingresso. Cartelli che probabilmente sono stati visti da una coppia di fidanzati che però non hanno desistito dalla voglia di farsi un'ultima foto prima di terminare la vacanza in Toscana. Una scelta fatale che lei, Eleonora Parisi, 43 anni, ha pagato con la vita. Un incidente che ha dell'incredibile e che testimonia come non fossero casuali i cartelli di divieto d'accesso. La donna era originaria di Settimo Torinese, voleva un ultimo selfie prima di tornare alla routine

