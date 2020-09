Milano: cambia codice strada, verso autovelox in strade urbane e zone 30 (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 set. (Adnkronos) - cambia il codice della strada e si fa più 'bike friendly', vicino alla mobilità alternativa all'automobile, soprattutto a partire dalla possibilità di installare autovelox anche nelle strade di quartiere. Il codice "cambierà con il voto della conversione in Legge del Dl semplificazioni che la Camera dei Deputati farà nei prossimi giorni, confermando il testo approvato dal Senato ieri, venerdì 4 settembre", spiega l'assessore del Comune di Milano, Marco Granelli. Con il nuovo codice, previo ok del prefetto, si potranno mettere autovelox per ridurre la velocità anche nelle strade urbane di quartiere e locali, ... Leggi su liberoquotidiano

Scuola: «Noi siamo pronti per la didattica a distanza»

Nel settembre più confuso di sempre, dove nessuno sa prevedere se l’anno scolastico sarà in presenza, a distanza o frammentato, i dirigenti allargano le braccia e smontano le aule. Nell’ombra, lo spet ...

