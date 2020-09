Lucarelli ancora contro Salvini: "Bivacca dove altri lavorano e arriva col barcone. Lo avrei rimandato indietro" (Di domenica 6 settembre 2020) Paola Francioni Selvaggia Lucarelli ancora contro Matteo Salvini con un post su Facebook, dove la giornalista lo paragona ai migranti che arrivano in Italia sui barconi Forzare una battuta per risultare simpatici nel mondo del web. Selvaggia Lucarelli oggi su Facebook ha cercato di ironizzare a tutti i costi su Matteo Salvini in visita alla Mostra del cinema di Venezia. Il leader della Lega, che si trovava nel Veneto per la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni regionali, ha deciso di concedersi qualche ora di relax in Laguna per assistere alla proiezione del film Padrenostro di Claudio Noce, in concorso al festival. La sua presenza ha destato più clamore di quanto realmente necessario, e nel calderone delle battute e ... Leggi su ilgiornale

tiamq : ?? Se stai ancora aspettando di essere bloccato da Selvaggia Lucarelli - casghai : @gabbaoofc Ma seriamente qualcuno sta a ancora a sentire quel clown della lucarelli? ?? - giuslillo : La Lucarelli giudica il grande #Gabbani un guitto,ma come si fa ancora a credere a questa qua,quando la sua categor… - eStiCazziPage : Ma ancora si discute dei merdoni che puntualmente spara la Lucarelli? Stiamo proprio messi MALE ! #gabbani #SelvaggiaLucarelli - 44Z_Z44 : @stanzaselvaggia Ancora gente che nel 2020 si indigna per i tweet della Lucarelli. ?????? -

