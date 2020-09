Lite e regolamento di conti tra adolescenti nel Casertano: un ferito a colpi di pistola (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVilla Literno (Ce) – Notte di violenza a Villa Literno, nel Casertano, a causa di una Lite tra due giovanissimi di 15 e 19 anni, degenerata con il ferimento a colpi d’arma da fuoco del 19enne (non è in pericolo di vita) ad opera del papà del minore, un 46enne pregiudicato che è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di arma e lesioni aggravate. La vicenda – hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe – ha avuto origine nella piazza della stazione ferroviaria di Villa Literno, dove si sono affrontati in una violenta Lite per futili motivi il 15enne e il 19enne; quest’ultimo si è poi recato a casa del minore, insieme ad altri ... Leggi su anteprima24

