Lamorgese si dice impotente sugli sbarchi: «Non posso fare nulla. E le navi quarantena costano…» (Di domenica 6 settembre 2020) Il ministro dell’Interno non può fare nulla contro l’immigrazione clandestina. Finché non si risolve il problema delle guerre e della fame nel mondo, l’Italia è impotente. Così parlo Luciana Lamorgese dal forum di Cernobbio. Almeno gli italiani sanno che cosa ci aspetta nei giorni a venire con il Pd e il M5s al governo. sbarchi indiscriminati, senza possibilità di intervenire. Sentite che cosa ha detto oggi la responsabile del Viminale. “Gli sbarchi devono essere bloccati dal paese di origine, i migranti non devono partire ma se poi partono non credo di poter bloccare i barchini autonomi affondandoli o non facendoli arrivare sulle nostre coste”. Così la ministra dell’Interno al forum Ambrosetti di Cernobbio. ... Leggi su secoloditalia

